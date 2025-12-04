Путин поручил подготовить к весне предложения по увеличению закупок рыбы

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить к весне предложения по увеличению закупок рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

»Правительству Российской федерации: подготовить при участии Минобороны России, МЧС России, Росрезерва, Росгвардии, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и представить предложения по увеличению объема закупок рыбной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — говорится в тексте поручения.

Кабмину при этом поручено обратить внимание на закупки для обеспечения питания обучающихся в общеобразовательных организациях, а также на закупки в интересах Минобороны, МЧС, ФСИН, Росрезерва и Росгвардии. Поручение должно быть выполнено до 1 марта 2026 года.

Недавно гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Евгений Шамрай отметил, что в розничных магазинах России наценки на рыбу достигают 200% от себестоимости ее добычи. Отпускная стоимость рыбаков не сильно меняет цену, а вот поставка в розничные сети поднимает ее на 50, 100, а то и 200%.

За год в России наиболее заметно выросли цены на скумбрию. По данным сервиса мониторинга цен «Ценозавр», подорожание составило 42,9%.

Ранее в России рухнули продажи красной икры.