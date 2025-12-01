На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский депутат заявил, что оппозиция заблокирует трибуну в Раде

Железняк: трибуна Рады будет заблокирована во время заседания по бюджету
Украинский депутат Ярослав Железняк заявил в Telegram-канале, что оппозиционные депутаты намерены блокировать трибуну Верховной рады во время заседания во вторник.

«Также уже объявили, что снова будет заблокирована трибуна с начала пленарного заседания во вторник», — написал Железняк.

По словам парламентария, ни одна фракция, кроме правящей партии «Слуга народа», на данный момент не голосует за бюджет 2026 года. Железняк отметил, что и внутри партии президента Украины Владимира Зеленского нет однозначного мнения по поддержке бюджета:

До этого депутат заявил, что предстоящее голосование о принятии закона о государственном бюджете Украины на 2026 год станет проверкой, удержится ли на месте нынешнее правительство страны. Он добавил, что в документе по-прежнему присутствует большое количество «пробелов». Среди них — проигнорированные правительством поправки депутатов и «дыра» по финансированию сектора обороны.

Ранее в МВФ оценили дефицит финансирования Украины.

