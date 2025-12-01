На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде оценили значение предстоящего голосования за бюджет Украины на 2026 год

Железняк: голосование за бюджет Украины на 2026 год покажет, удержится ли кабмин
Keystone Press Agency/Global Look Press

Предстоящее голосование о принятии закона о государственном бюджете Украины на 2026 год станет проверкой, удержится ли на месте нынешнее правительство страны. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он рассказал, что 1 декабря в парламенте начнется «очень показательная» пленарная неделя. При этом на 19:00 по местному времени (20:00 мск) запланировано заседание фракции «Слуга народа», в котором примут участие премьер-министр и главы ведомств.

«Сейчас все рассматривают бюджет как лакмусовую бумажку, удержится ли правительство и как дальше будет работать система», — подчеркнул депутат.

По словам Железняка, сейчас голосов для принятия закона о госбюджете на следующий год катастрофически не хватает.

Он добавил, что в документе по-прежнему присутствует большое количество «пробелов». Среди них — проигнорированные правительством поправки депутатов и «дыра» по финансированию сектора обороны.

Как отметил депутат, у Киева осталось несколько недель, чтобы утвердить бюджет. Все из-за того, что принятие соответствующего закона стало одним из «жестких требований» Европейского союза и Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Украине дополнительной финансовой помощи.

Ранее в МВФ оценили дефицит финансирования Украины.

