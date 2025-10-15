El País: безработица в Финляндии почти вдвое выросла после начала СВО

Уровень безработицы в Финляндии вырос с 6 до 10% после начала СВО. Об этом пишет El País.

Если весной 2022 года уровень безработицы в стране равнялся 6%, то теперь он поднялся до 10%. Это в два раза выше, чем в среднем по ЕС. По этому показателю скандинавскую республику в интеграционном объединении обгоняет только Испания.

Причиной такой динамики эксперты называют резкий рост цен на энергоносители, и, как следствие, охлаждение темпов экономического роста.

Другим фактором называют перенаправление средств из сферы социальной помощи и других отраслей экономики в оборонный сектор, то есть экономию на стимулировании производственного сектора.

До этого сообщалось, что ухудшение отношений с РФ привело к кризису в ресторанной отрасли Финляндии. В 2024 году количество банкротств ресторанов в Финляндии выросло на 80%, что стало самым высоким показателем за всю историю отрасли.

Ранее Захарова отвергла обвинения Финляндии о нарушении Россией принципов Хельсинки.