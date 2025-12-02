На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о внешнем давлении на российскую экономику

Путин: экономика России успешно справляется с вызовами, несмотря на давление
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Экономика России успешно справляется с вызовами, несмотря на внешнее давление. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», сообщает РИА Новости.

«Что касается России, она безусловно чувствует такое внешнее давление. Однако наша страна, наша экономика успешно справляется с этими вызовами», — сказал глава государства.

В сентябре Путин заявил в ходе совещания с членами правительства РФ, что властям необходимо не допустить переохлаждения российской экономики и провести ее «по острому лезвию».

Он также рассказал, что участники совещания обсудили меры борьбы с инфляцией, и отметил, что она снижается быстрее, чем предполагали Центробанк РФ и кабмин.

В том же месяце Путин сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Он отметил, что это не простые слова, не популизм. Президент привел данные, в соответствии с которыми 2014 по 2024 год уровень бедности в стране сократился с 11,3% до 7,2%.

Ранее Путин призвал сделать российскую экономику «тихой гаванью» для бизнеса

