Украина рассчитывает построить бомбоубежища в стране за счет партнеров

Свириденко: на бомбоубежища Украина рассчитывает получить от партнеров €22 млн
Илья Питалев/РИА Новости

Украина планирует получить от партнеров более €22 млн на строительство бомбоубежищ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко.

В Киеве 27 ноября прошло первое учредительное заседание коалиции укрытий при МВД Украины, на котором обсуждалась помощь в создании на территории Украины сети бомбоубежищ, включая подземные школы и сады, больницы и общественные учреждения.

По словам премьера, государства уже объявили о новых взносах на общую сумму более €22 млн. Из них €11 млн внесла Финляндия, €7 млн составил взнос от Швеции, по €2 млн решили дать Литва и Бельгия, €0,5 млн — Ирландия. Свириденко отметила, что к инициативе также намерена присоединиться Швейцария.

Украинский премьер-министр также заявила, что впервые в госбюджете на 2026 год правительство Украины предусмотрело строительство бомбоубежищ в детских садах на $23,6 млн.

До этого европейское отделение газеты Politico рассказало о том, что в 2026 году Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере €41 млрд, при этом Европа пока не может продолжить финансирование Киева за счет конфискации российских замороженных активов за рубежом.

Венгрия и Словакия могут заблокировать выдачу Украине займа за счет замороженных активов России из-за коррупционного скандала, в центре которого оказался бизнесмен Тимур Миндич, который известен общественности в качестве «кошелька» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Путин назвал причину проблем в экономике Европы.

