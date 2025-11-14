Politico: в 2026 году Киев столкнется с дефицитом бюджета в размере 41 млрд евро

Украина в следующем году столкнется с дефицитом бюджета в размере 41 млрд евро, при этом Европа пока не может продолжить финансирование Киева за счет конфискации российских замороженных активов за рубежом. Об этом пишет европейское отделение газеты Politico.

«В следующем году страна столкнется с бюджетным кризисом в размере 41 миллиарда евро, в то время как страны ЕС в настоящее время находятся в тупике из-за разблокирования кредита Киеву на возмещение ущерба в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов», — говорится в сообщении издания.

Венгрия и Словакия могут заблокировать выдачу Украине займа за счет замороженных активов России из-за коррупционного скандала, в центре которого оказался бизнесмен Тимур Миндич, который известен общественности в качестве «кошелька» президента Украины Владимира Зеленского.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия продолжает обсуждать с Бельгией финансирование Украины, в том числе за счет активов Российской Федерации.

Ранее Лавров объяснил «давними инстинктами пиратов» желание Европы конфисковать активы РФ.