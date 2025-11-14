На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе рассказали, что ждет Украину в 2026 году

Politico: в 2026 году Киев столкнется с дефицитом бюджета в размере 41 млрд евро
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина в следующем году столкнется с дефицитом бюджета в размере 41 млрд евро, при этом Европа пока не может продолжить финансирование Киева за счет конфискации российских замороженных активов за рубежом. Об этом пишет европейское отделение газеты Politico.

«В следующем году страна столкнется с бюджетным кризисом в размере 41 миллиарда евро, в то время как страны ЕС в настоящее время находятся в тупике из-за разблокирования кредита Киеву на возмещение ущерба в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов», — говорится в сообщении издания.

Венгрия и Словакия могут заблокировать выдачу Украине займа за счет замороженных активов России из-за коррупционного скандала, в центре которого оказался бизнесмен Тимур Миндич, который известен общественности в качестве «кошелька» президента Украины Владимира Зеленского.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия продолжает обсуждать с Бельгией финансирование Украины, в том числе за счет активов Российской Федерации.

Ранее Лавров объяснил «давними инстинктами пиратов» желание Европы конфисковать активы РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами