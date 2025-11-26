На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Заявление замглавы МИД РФ обрушило акции хлебокомбината в Новороссийске

Акции НКХП обвалились на 7% после заявления Рябкова о зерновой сделке
Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Акции ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) снижались почти на 7% на фоне заявления замглавы МИД России Сергея Рябкова о зерновой сделке. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состояниб на 14:39 мск, бумаги компании падали на 6,95%, до 495 рублей за акцию. К 16:13 мск снижение замедлилось: акции НКХП торговались по 505 рублей, что на 5,08% ниже уровня открытия.

По мнению Рябкова, время зерновой сделки ушло, хотя есть понимание, что в сфере продовольственной безопасности нужны действенные работоспособные усилия. Так дипломат прокомментировал намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о возобновлении функционирования «зернового коридора».

Замглавы МИД отметил, что Евросоюз, который кичится «квазигуманитарным подходом ко многим международным вопросам», на деле саботировал реализацию ряда предложений, которые помогли бы особо нуждающимся людям получать продовольствие по приемлемым ценам из России.

Ранее в МИД рассказали о судьбе меморандума РФ и ООН в рамках зерновой сделки.

