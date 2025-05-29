В МИД рассказали о судьбе меморандума РФ и ООН в рамках зерновой сделки

Логвинов: меморандум РФ и ООН в рамках зерновой сделки не будет продлен

Срок действия меморандума, заключенного между Россией и ООН по нормализации экспорта сельхозпродукции РФ, истекает 22 июля и его продление не предусмотрено. Об этом ТАСС сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

«Что касается меморандума Россия — ООН, то он был рассчитан на 3 года и действует до 22 июля текущего года. Возможность его дальнейшего продления текстом документа не предусмотрена», — сказал Логвинов.

Он отметил, что в целом усилия России и ООН в рамках меморандума к искомой отдаче не привели. По мнению главы департамента МИД, ключевой проблемой стали санкции Запада, направленные на блокировку либо существенное ограничение доступа российских удобрений и продовольствия на мировые рынки. Хотя эта продукция, согласно заявлениям Брюсселя, не должна попадать под санкции, напомнил Логвинов.

При этом он подчеркнул, что со своей стороны РФ продолжает добросовестно выполнять коммерческие и гуманитарные обязательства по поставкам зерна и удобрений в рамках меморандума. По его словам, особый упор делается на гумпомощи наиболее нуждающимся странам.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагает содействие России в вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Позже РФ вышла из сделки из-за нарушения договоренностей другими сторонами.

Тогда же в Стамбуле был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Ранее в МИД РФ рассказали о результатах консультаций с ООН по зерновой сделке.