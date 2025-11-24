Эрдоган хочет обсудить с Путиным возобновление зернового коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о возобновлении функционирования «зернового коридора», а также обсудить пути урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

«Я хочу спросить завтра уважаемого господина Путина о том, что мы можем сделать для возобновления «зернового коридора», и что мы можем сделать для завершения этого конфликта», — заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20, прошедшего в ЮАР.

Он подчеркнул, что цели создания зернового коридора заключались в создании предпосылок для достижения мира.

«Мы хотели, чтобы через этот коридор можно было добраться как до Европы, так и до Африки. К сожалению, нам удалось достичь этого только до определенной степени, но затем процесс не продолжился», — отметил Эрдоган.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предусматривала экспорт украинского зерна, продовольствия и удобрений через Черное море из трех портов, включая Одессу. Данная инициатива являлась частью пакетной договоренности, включавшей также меморандум Россия — ООН сроком на три года. Этот меморандум предполагал снятие ограничений на российский экспорт продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельскохозяйственной техники, запасных частей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и другие меры.

