Рябков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

Рябков: время зерновой сделки ушло
Виталий Белоусов/РИА Новости

Время зерновой сделки ушло, хотя есть понимание, что в сфере продовольственной безопасности нужны действенные работоспособные усилия. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о словах президента Турции Тайипа Эрдогана о намерении обсудить возобновление договоренностей по зерновому коридору, передает ТАСС.

По словам замминистра, Евросоюз, который кичится «квазигуманитарным подходом ко многим международным вопросам», на деле саботировал реализацию ряда предложений, которые помогли бы особо нуждающимся людям получать продовольствие по приемлемым ценам из России.

«Нет, геополитика здесь опять застит глаза», — отметил он.

Замглавы МИД РФ отметил, что Евросоюз движется сейчас по деструктивному курсу, следуя собственным иллюзиям о том, «что такое на сегодня международная повестка дня и как с ней нужно иметь дело». Россия продолжает работу с теми странами в мире, кто проявляет здравый, вменяемый конструктивный подход, подчеркнул Рябков.

Он отметил, что динамично и позитивно отношения России развиваются с Турцией.

24 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о возобновлении функционирования «зернового коридора», а также обсудить пути урегулирования украинского конфликта.

Ранее в Турции заявили о планах продолжать покупать газ России.

