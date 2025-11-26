На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силуанов рассказал о списании долгов регионам по бюджетным кредитам

Силуанов: средства от списания долгов регионам идут на семьи участников СВО
Александр Астафьев/РИА Новости

Средства в рамках списания долгов регионам РФ по бюджетным кредитам идут на поддержку семей участников СВО, ЖКХ и граждан в аварийном жилье. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

До этого он заявил, что участники специальной военной операции (СВО) и их семьи при любых обстоятельствах будут обеспечены средствами.

Силуанов подчеркнул, что обеспечение семей участников специальной военной операции в полном объёме — это приоритет. Министр добавил, что они «будут обеспечены необходимым финансированием»

По его словам, в проекте бюджета на поддержку участников СВО предусмотрено более 13 млрд рублей.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал закон о продлении трудового договора участникам специальной военной операции, которые по состоянию здоровья по окончании службы не смогли вернуться к работе в установленные три месяца.

Путин поручил продумать меры по поддержке участников СВО.

