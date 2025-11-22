На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые предложили перебросить в Донбасс воду из северных рек

В РАН рассмотрят проект переброски в Донбасс вод Печоры и Северной Двины
true
true
true
close
MaxGV/Shutterstock/FOTODOM

Проект переброски по трубопроводу воды из рек Печора и Северная Двина в Донбасс обсудят 2 декабря на заседании отделения наук о Земле Российской академии наук (РАН), сообщает ТАСС.

Как рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян, согласно проекту, трубопровод пройдет через Каму и Волгу, а далее — через канал Волго-Дон - 2 в Приазовье. При этом можно задействовать газогенераторы «Газпрома», а строительство трубопровода займет 5–7 лет. Этот проект подразумевает внедрение новых технологий, отметил ученый. План уже рассматривали 22 октября на заседании научного совета «Водные ресурсы суши» РАН, уточнил Данилов-Данильянц.

Ученый также рассказал, что во времена СССР был разработан план переброски воды из низовьев Оби в Аральский регион Казахстана и Узбекистана, однако в настоящее время он не является актуальным.

В августе сообщалось, что правительство рассматривает строительство нитки водовода Дон — Донбасс.

В июне глава ДНР Денис Пушилин признал, что в республике на фоне водной блокады со стороны Украины осложнилась ситуация с водой из-за засушливого лета и практически бесснежной зимы. Он отметил, что водовод Дон — Донбасс обеспечивает лишь треть потребности региона.

Ранее Пушилин объяснил, когда ДНР будет обеспечена водой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами