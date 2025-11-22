Ученые предложили перебросить в Донбасс воду из северных рек

Проект переброски по трубопроводу воды из рек Печора и Северная Двина в Донбасс обсудят 2 декабря на заседании отделения наук о Земле Российской академии наук (РАН), сообщает ТАСС.

Как рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян, согласно проекту, трубопровод пройдет через Каму и Волгу, а далее — через канал Волго-Дон - 2 в Приазовье. При этом можно задействовать газогенераторы «Газпрома», а строительство трубопровода займет 5–7 лет. Этот проект подразумевает внедрение новых технологий, отметил ученый. План уже рассматривали 22 октября на заседании научного совета «Водные ресурсы суши» РАН, уточнил Данилов-Данильянц.

Ученый также рассказал, что во времена СССР был разработан план переброски воды из низовьев Оби в Аральский регион Казахстана и Узбекистана, однако в настоящее время он не является актуальным.

В августе сообщалось, что правительство рассматривает строительство нитки водовода Дон — Донбасс.

В июне глава ДНР Денис Пушилин признал, что в республике на фоне водной блокады со стороны Украины осложнилась ситуация с водой из-за засушливого лета и практически бесснежной зимы. Он отметил, что водовод Дон — Донбасс обеспечивает лишь треть потребности региона.

Ранее Пушилин объяснил, когда ДНР будет обеспечена водой.