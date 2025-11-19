Вице-премьер Савельев рассказал, сколько пассажиров авиации перейдут на ВСМ

Потребность в авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сохранится, однако 50% пассажиропотока авиакомпаний, возможно, перейдут на эту железную дорогу. Об этом на форуме «Транспорт России» заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев, его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, сохранится. Мы это проходили, когда «Сапсан» РЖД внедряли. Мы оцениваем, что потеря будет примерно около половины пассажиропотока, который перейдет на ВСМ», — ответил он на вопрос, сохранится ли потребность в авиарейсах с запуском ВСМ Москва-Петербург.

В 2028 году должны запустить движение по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Ожидается, что время в пути между двумя городами составит 2 часа 15 минут — это почти в два раза быстрее, чем сейчас.

В августе президент России Владимир Путин заявлял, что система высокоскоростных магистралей позволит укрепить статус страны как важнейшего логистического звена Евразийского континента. Также, по словам главы государства, реализация инициативы поможет создать новые возможности для конкурентоспособных маршрутов.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржцы смогут доезжать на поезде до Москвы по ВСМ за 6,5 часа.