На Западе заявили о планах нефтяного гиганта США купить активы «Лукойла»

Американский нефтегазовый гигант Chevron рассматривает возможность покупки зарубежных активов «Лукойла». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с процессом.

«Chevron изучает варианты покупки активов «Лукойла», которые пересекаются с активами компании, а не представляют собой весь портфель», — говорится в материале.

В Chevron заявили, что компания соблюдает законы и правила, применимые к ее бизнесу. Комментировать коммерческие вопросы в организации отказались.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. После чего 27 октября компания «Лукойл» заявила о намерении продать свои зарубежные активы из-за введенных ограничений.

Как сообщили в «Лукойле», компания ведет переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями. Там подчеркнули, что приоритетом является обеспечение непрерывности деятельности предприятий при смене собственника. Конкретные детали сделок и имена потенциальных покупателей не раскрываются.

Ранее Зеленский пригрозил нефтеперерабатывающей отрасли России.