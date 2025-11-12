На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван предварительный объем добычи нефти в Казахстане в 2026 году

Министр Аккенженов: добыча нефти в Казахстане составит 90 млн тонн в 2026 году
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Добыча нефти в Казахстане в 2026 году, по предварительным оценкам, составит около 90 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, пишет ТАСС.

«Мы еще не сверстали его [прогноз добычи нефти в Казахстане на следующий год] до конца, но порядка 90 млн [тонн] будет», — сказал он.

29 октября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Казахстан играет ключевую роль как поставщик энергетических ресурсов в Европу в условиях ужесточения антироссийских санкций со стороны Евросоюза.

21 октября Аккенженов заявил, что на казахстанском месторождении Карачаганак снизилась добыча нефти в связи с атакой украинских беспилотников на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ). На фоне инцидента министерство энергетики страны предупредило о возможном снижении объемов добычи нефти.

Ранее Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами