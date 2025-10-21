На месторождении в Казахстане снизилась добыча нефти из-за атаки БПЛА на завод в Оренбурге

На казахстанском месторождении Карачаганак снизилась добыча нефти в связи с атакой украинских беспилотников на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ). Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, передает Sputnik Казахстан.

«9 тысяч тонн все-таки ограничение есть. Это значит недопоставленный экспорт. Плюс еще...есть ограничение по приемке казахстанского газа на ОГПЗ», — сказал Аккенженов, отметив, что на Карачаганак поступает российский газ, поэтому «определенное экономическое влияние есть».

Он добавил, что Казахстан не ведет переговоры с Украиной по этим вопросам.

Агентство отмечает, что на Карачаганакском месторождении намерены построить свой газоперерабатывающий завод.

19 октября ОГПЗ прекратил прием газа с Карачаганакского месторождения из‑за атаки БПЛА.

