Россия обсуждает с Казахстаном сотрудничество по добыче редкоземов

Путин рассказал о планах по сотрудничеству по редкоземам с Казахстаном

Россия ведет переговоры с Казахстаном на тему сотрудничества в области добычи редкоземельных металлов, рассказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

«Обсуждаются планы оптимизации сотрудничества в химической промышленности и добыче редкоземельных металлов», — сказал Путин.

Помимо этого, у компании «Газпром» есть планы по расширению газоснабжения северных и восточных регионов Казахстана, добавил российский лидер.

11 ноября Токаев прибыл в столицу РФ с официальным визитом. В тот же день главы двух государств провели неформальную встречу в Кремле, которая продлилась три часа. Во время беседы казахстанский лидер обратил внимание, что сейчас не существует ни одной сферы, в которой Москва и Астана не соприкасаются и не работают вместе.

12 ноября Путин и Токаев провели официальные переговоры, в ходе которых российский лидер назвал РФ и Казахстан ближайшими партнерами и друзьями. Он подчеркнул, что у двух стран все получается в вопросе развития двусторонних отношений.

Ранее в Кремле объяснили, почему российские истребители сопровождали самолет Токаева.