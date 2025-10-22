Эксперт объяснил, что будет с ценами на золото после внезапного обрушения

Падение биржевых цен на золото стало результатом коррекции, в перспективе для этого драгметалла открыт путь к новым максимальным историческим рекордам. Об этом RT рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Специалист отметил, что наблюдаемое накануне снижение цен сразу на 5% до $4131 за тройскую унцию – это не более, чем заметная коррекция до этого резко подскочивших показателей. В целом фундаментально прогнозируется возобновление роста и новые рекорды по ценам, отметил эксперт.

«Этот биржевой актив будет привлекать в большинстве случаев только терпеливых и консервативных инвесторов, — пояснил Шнейдерман. — Пока же на фоне шатдауна и отсутствия важной макроэкономической статистики из США возможны заметные всплески волатильности».

Напомним, биржевая цена на золото 21 октября показала резкое снижение. По данным на 17:37 мск, стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $214,1, или на 4,93%, составив $4145,3 за тройскую унцию. В ходе торгов во вторник цена опускалась до минимального уровня в $4133.

А в начале октября цена золота на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории превысила уровень в $4000 за тройскую унцию.

