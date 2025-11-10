На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ рассказали, где Индия закупает нефть взамен российской

Reuters: Индия закупила миллионы баррелей нефти США и Ближнего Востока
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Два государственных индийских нефтеперерабатывающих завода — Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) and Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)﻿ — купили 5 млн барр. сырой нефти у США и Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что HPCL приобрела по 2 млн баррелей нефти у West Texas Intermediate﻿ из США и у Murban﻿ из Абу-Даби с поставкой в январе. MRPL купила 1 млн барр. иракской нефти Basra Medium﻿ с поставкой с 1 по 7 января.

По данным агентства, нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативы поставкам энергоносителей из России. Ранее обе индийские компании приостановили закупки российской нефти из-за санкционных рисков.

10 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Индия продолжает закупать российскую нефть.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от закупок российской нефти. По словам американского президента, он разговаривал с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, и тот заявил ему, «что не собирается связываться с российской нефтью».

Ранее танкер с российской нефтью замедлил ход на пути в Индию.

