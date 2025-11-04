Глава «Казмунайгаза» рассказал о планах выкупить долю в его проектах с «Лукойлом»

Хасенов: планы по проектам с «Лукойлом» зависят от исключения из-под санкций

Покупка «Казмунайгазом» (КМГ) доли «Лукойла» в их совместных проектах зависит от исключения из-под санкций. Об этом заявил глава компании Асхат Хасенов, передает РИА Новости.

«Таких резких заявлений сегодня никто не может сказать, потому что все зависит от тех разрешений, которые будут выданы в первую очередь. Будут ли ограничения у нас какие-либо по финансовым инструментам», — сказал он.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. В рамках инициативы объединение ввело ограничения против более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

В тот же день США также ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Американские рестрикции затронули нефтедобывающие компании, в том числе «Лукойл».

