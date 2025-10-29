На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист назвал возможных покупателей активов «Лукойла» за рубежом

Gregory Bull/AP

Зарубежные активы, которые планирует продать российская нефтяная компания «Лукойл», могут приобрести американские корпорации. Такое предположение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

«Прямой связи тут нет, но то, что кто-то подсуетится, и, скорее всего, кто-то, связанный с американцами, поскольку ребята прекрасно понимают качество этих активов. Можно оценить эти активы довольно дорого. Я делал приблизительную оценку, они стоят не меньше, чем восемь или даже десять миллиардов долларов», — сказал эксперт.

Речь, по его словам, в том числе, идет о нефтеперерабатывающем заводе в Болгарии, доле в Румынии, а также о сети заправок.

О планах продать зарубежные активы компания «Лукойл» объявила 27 октября. Решение связано с ограничениями со стороны США.

Отмечалось, что представители организации уже начинают принимать и рассматривать заявки от потенциальных покупателей.

23 сентября президент США Дональд Трамп заявил о введении санкций против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Ранее аналитик объяснил, сможет ли Россия адаптироваться к новым санкциям США.

