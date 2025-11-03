Россия может отменить визовый режим для туристов из Китая

Россия прорабатывает возможность отмены виз для туристов из Китая по поручению президента России Владимира Путина. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран, сообщает ТАСС.

Также он рассчитывает на рост объема туристического потока между странами по сравнению с 2024 годом. Мишустин отметил, что на увеличение туристических поездок в Китай может оказать положительное влияние отмена китайских виз для россиян.

Премьер обратил внимание, что заметен «рост интереса российского и китайского народов к истории и традициям друг друга». Это, по его словам, также положительно сказывается на туристическом потоке.

3 ноября Мишустин прибыл в китайский город Ханчжоу для участия в 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. По итогам встречи стороны планируют подписать ряд двусторонних документов.

Ранее в России резко вырос спрос на поездки в Китай.