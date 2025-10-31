В Госдуме предложили повысить МРОТ

Депутаты от КПРФ предложили повысить МРОТ до 45 тысяч рублей с 2026 года

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов планируют внести в Думу поправки о повышении с 2026 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 45 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 45 000 рублей в месяц», — сказано в таблице поправок, которые планируют предложить депутаты.

22 октября Государственная дума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект об установлении МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Его реализация будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников.

До этого повышение МРОТ анонсировал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, правительство последовательно повышает МРОТ темпами, опережающими инфляцию.

В сентябре член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что повышение МРОТ более чем на 20% со следующего года повлечет за собой увеличение минимального размера отпускных, больничных и декретных выплат.

Ранее в России оценили вероятность радикального повышения МРОТ.