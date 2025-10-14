На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин заявил, что МРОТ в 2026 году составит 27 093 рубля

Мишустин: Россия повышает МРОТ опережающими темпами
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Россия повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами, в 2026 году он составит 27 093 рубля, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, правительство последовательно повышает МРОТ темпами, опережающими инфляцию. С января 2025 года минимальный размер оплаты труда прибавил свыше 16,5% и превысил 22,4 тыс. рублей.

Мишустин рассказал, что в 2026 году тренд продолжится, а уровень МРОТ вырастет более чем на 20,5%

Он отметил, что такая динамика будет способствовать росту уровня жизни порядка 4,5 млн работников.

В сентябре член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что повышение МРОТ более чем на 20% со следующего года повлечет за собой увеличение минимального размера отпускных, больничных и декретных выплат.

Ранее в России оценили вероятность радикального повышения МРОТ.

