В Центробанке рассказали о нагрузке на бюджет из-за безадресных программ ипотеки

Набиуллина: безадресные программы ипотеки приводят к большой нагрузке на бюджет

Безадресные программы ипотеки приводят к большой нагрузке на бюджет. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Более того подобные программы приводят лишь к резкому росту цен на жилье.

«Безадресные программы льготные, широкие (ипотеки - ред.) - они приводят не столько к решению адресных проблем, сколько к большой нагрузке на бюджет и ... к разгону цен на жилье», — сказала она.

Глава Центробанка также заявила, что достижение низкой инфляции в России оказалось долгим и непрямым путем, однако это необходимое условие для социальной и финансовой стабильности, а также развития экономики.

По итогам года Министерство экономического развития ожидает замедления инфляции до 6,8%

По словам главы ЦБ, инфляция в начале 2026 года ускорится из-за повышения налогов, но это не отменяет снижение ключевой ставки.

Ранее в ЦБ заявили о смягчении ситуации на рынке труда.