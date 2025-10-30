На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Центробанке рассказали о нагрузке на бюджет из-за безадресных программ ипотеки

Набиуллина: безадресные программы ипотеки приводят к большой нагрузке на бюджет
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Безадресные программы ипотеки приводят к большой нагрузке на бюджет. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Более того подобные программы приводят лишь к резкому росту цен на жилье.

«Безадресные программы льготные, широкие (ипотеки - ред.) - они приводят не столько к решению адресных проблем, сколько к большой нагрузке на бюджет и ... к разгону цен на жилье», — сказала она.

Глава Центробанка также заявила, что достижение низкой инфляции в России оказалось долгим и непрямым путем, однако это необходимое условие для социальной и финансовой стабильности, а также развития экономики.

По итогам года Министерство экономического развития ожидает замедления инфляции до 6,8%

По словам главы ЦБ, инфляция в начале 2026 года ускорится из-за повышения налогов, но это не отменяет снижение ключевой ставки.

Ранее в ЦБ заявили о смягчении ситуации на рынке труда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами