На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп не обсуждал с Си Цзиньпином российскую нефть

Трамп: закупка российской нефти не обсуждалась в ходе встречи с Си Цзиньпином
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Закупка Пекином российской нефти не обсуждалась в ходе встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Об этом сообщил глава Белого дома журналистам на борту самолета, передает РИА Новости.

«Он уже давно покупает нефть у России... Но нефть мы, по сути, не обсуждали», — сказал он.

Незадолго до встречи американский лидер сообщал о возможности обсуждения с председателем КНР вопроса о снижении объема импортируемой Китаем российской нефти.

16 октября представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает незаконные односторонние санкции, а также любые формы давления и принуждения. Кроме того, он подчеркнул необходимость уважительного подхода к сотрудничеству с Москвой. Заявление китайского дипломата последовало после того, как Трамп потребовал от Китая отказаться от российской нефти.

Ранее в Китае оценили отношения с РФ на фоне давления США.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами