Трамп не обсуждал с Си Цзиньпином российскую нефть

Трамп: закупка российской нефти не обсуждалась в ходе встречи с Си Цзиньпином

Закупка Пекином российской нефти не обсуждалась в ходе встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Об этом сообщил глава Белого дома журналистам на борту самолета, передает РИА Новости.

«Он уже давно покупает нефть у России... Но нефть мы, по сути, не обсуждали», — сказал он.

Незадолго до встречи американский лидер сообщал о возможности обсуждения с председателем КНР вопроса о снижении объема импортируемой Китаем российской нефти.

16 октября представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает незаконные односторонние санкции, а также любые формы давления и принуждения. Кроме того, он подчеркнул необходимость уважительного подхода к сотрудничеству с Москвой. Заявление китайского дипломата последовало после того, как Трамп потребовал от Китая отказаться от российской нефти.

Ранее в Китае оценили отношения с РФ на фоне давления США.