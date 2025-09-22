Россия предложила Индии локализовать производство Су-57

Россия направила Индии предложение о поставке и локализации производства истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с зарубежными странами.

«Индийская сторона в настоящее время рассматривает это предложение», — сказал источник.

В июне американский журнал The National Interest сообщил, что Индия может получить полный доступ к технологиям Су-57. Журналисты отметили, что истребитель является одним из немногих самолетов пятого поколения, который уже сегодня находится на вооружении. При этом благодаря своей мощности воздушное судно превосходит другие российские истребители, подчеркнуло издание.

В июле издание Military Watch Magazine сообщило, что возможный отказ Индии от закупок американских истребителей пятого поколения F-35 в пользу российского Су-57 объясняется надежностью России в качестве партнера. В материале приводились слова маршала авиации в отставке Анила Чопры о важности «выбора надежного партнера, который не будет оказывать чрезмерного давления». По его словам, данный критерий имеет решающее значение» в определении того, с кем Индия будет сотрудничать.

Ранее в США признали преимущества российского Су-57 перед F-35.