Индия отказалась покупать у США истребители F-35. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Утверждается, что сделка по истребителям была ключевым условием президента США Дональда Трампа для торгового соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели.

Отмечается, что власти Индии рассчитывают на партнерство с США, направленное на совместные разработки и производство военной техники.

До этого издание Military Watch Magazine (MWM) писало, что Индия может отказаться от закупок американских истребителей пятого поколения F-35 в пользу российского самолета Су-57 из-за надежности России в качестве партнера, который «не будет оказывать чрезмерного давления».

В мае MWM писало, что Су-57 станет еще эффективнее после недавно прошедшей модернизации. В частности, обновленная версия самолета получит новую радиолокационную станцию, которая повысит ситуационную осведомленность летчика.

Ранее в США признали преимущества российского Су-57 перед F-35.