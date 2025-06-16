В США допустили, что Индия может получить полный доступ к технологиям Су-57

Индия может получить полный доступ к технологиям российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил американский журнал The National Interest (TNI).

По данным издания, минобороны Индии уже на протяжении десяти лет интересуется российским истребителем. При этом дебют Су-57 состоялся на аэрокосмической выставке Air India 2024, следует из материала.

Журналисты отметили, что Су-57 является одним из немногих истребителей пятого поколения, который уже сегодня находится на вооружении. При этом благодаря своей мощности воздушное судно превосходит другие российские истребители, подчеркнуло издание.

19 мая американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что Су-57 станет еще эффективнее после недавно прошедшей модернизации. В частности, обновленная версия самолета получит новую радиолокационную станцию, которая повысит ситуационную осведомленность летчика, отметили журналисты.

24 мая в «Рособоронэкспорте» сообщили, что в Су-57 внедрят ИИ-помощник, фактически являющийся вторым пилотом. С помощью технологии пилот сможет сосредоточиться на более важных задачах в сценариях боевых действий, таких как применение оружия.

Ранее в США признали преимущества российского Су-57 перед F-35.