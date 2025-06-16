На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США допустили, что Индия может получить полный доступ к технологиям Су-57

NI: Индия может получить полный доступ к технологиям истребителя Су-57
close
Tingshu Wang/Reuters

Индия может получить полный доступ к технологиям российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил американский журнал The National Interest (TNI).

По данным издания, минобороны Индии уже на протяжении десяти лет интересуется российским истребителем. При этом дебют Су-57 состоялся на аэрокосмической выставке Air India 2024, следует из материала.

Журналисты отметили, что Су-57 является одним из немногих истребителей пятого поколения, который уже сегодня находится на вооружении. При этом благодаря своей мощности воздушное судно превосходит другие российские истребители, подчеркнуло издание.

19 мая американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что Су-57 станет еще эффективнее после недавно прошедшей модернизации. В частности, обновленная версия самолета получит новую радиолокационную станцию, которая повысит ситуационную осведомленность летчика, отметили журналисты.

24 мая в «Рособоронэкспорте» сообщили, что в Су-57 внедрят ИИ-помощник, фактически являющийся вторым пилотом. С помощью технологии пилот сможет сосредоточиться на более важных задачах в сценариях боевых действий, таких как применение оружия.

Ранее в США признали преимущества российского Су-57 перед F-35.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами