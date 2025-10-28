На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал сроки поставки первой партии ракет для F-35 в Японию

Трамп: Япония получит первую партию ракет для F-35 на этой неделе
Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал отправку ракет для японских истребителей F-35. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на борту авианосца USS George Washington, расположенного на военно-морской базе США в Йокосуке (префектура Канагава), Трамп заявил, что первая партия ракет будет отправлена в Японию уже в ближайшие дни.

До этого американский лидер рассказал, что Япония разместила крупный заказ на приобретение американского вооружения, чтобы значительно нарастить свои военные возможности. Политик подчеркнул значимость торгового соглашения между двумя странами, охарактеризовав его как честное и взаимовыгодное сотрудничество.

Также 28 октября Дональд Трамп и новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали соглашение по обеспечению поставок редкоземельных материалов и важных минералов. Соглашение было достигнуто на фоне введения Китайской Народной Республикой (КНР) экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка.

В настоящий момент американский лидер находится в Японии с рабочим визитом, который продлится три дня. Накануне состоялась встреча Трампа с японским императором Нарухито.

Ранее в Японии отметили оснащение российских войск современным вооружением.

