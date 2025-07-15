В Японии отметили оснащение российских войск современным вооружением

В минобороны Японии отметили оснащение российских войск новыми вооружениями и увеличение количества войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ведомства.

«Россия, провозглашающая «сильное государство», продвигала разработку и оснащение новых вооружений всех видов, но после начала спецоперации произошла ориентация на численное увеличение личного состава», — говорится в докладе министерства.

До этого в минобороны Японии сообщали, что США, Великобритания и некоторые европейские страны одобрили наступление ВСУ в приграничных районах РФ и с использованием своего оружия.

Разрешение на наступление с использованием западного оружия украинским войскам было дано на фоне сообщений о продвижении ВС РФ на востоке Украины и в Харьковской области в 2024 году. Исключение было введено только для использования ракет большой дальности.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ и США договорились о передаче Украине двух зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее Трамп выразил готовность продать странам НАТО ракеты для передачи Украине.