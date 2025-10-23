Под антироссийские санкции ЕС попал высокопоставленный военный из КНДР

Высокопоставленный военный КНДР Ча Ён Бом внесен в список персональных антироссийских санкций в рамках 19-го пакета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского совета.

По информации совета ЕС, военный имеет звание генерал-лейтенанта.

«Он был идентифицирован как один из высокопоставленных военных КНДР, направленных в Россию вместе с войсками КНДР», — говорится в документе.

23 октября российский фондовый рынок начал торги 23 октября значительным снижением основных индексов после новостей о новых санкциях против РФ. Индекс Мосбиржи на открытии основной сессии опустился на 3,6%, достигнув уровня 2550 пунктов.

23 октября агентство Reuters сообщило, что Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

В этот же день США ввели санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции страны затронули нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

Ранее глава минфина США анонсировал усиление санкций против России.