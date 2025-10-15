На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр энергетики Турции рассказал о продуктивной встрече с главой «Газпрома»

Глава минэнерго Турции Байрактар сообщил о продуктивной встрече с Миллером
Глава минэнерго Турции Альпарслан Байрактар и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провели «продуктивную и стратегическую» встречу в рамках Российской энергетической недели (РЭН). Об этом турецкий министр сообщил в социальной сети X.

По словам Байрактара, в ходе переговоров он и Миллер оценили сотрудничество между Турцией и Россией в газовой сфере. Министр отметил, что встреча была посвящена «новым шагам, которые будут способствовать дальнейшему развитию этого партнерства».

В начале октября Байрактар заявил, что Турция не намерена отказываться от закупок газа у РФ.

25 сентября в Белом доме состоялись переговоры президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе встречи американский лидер заявил, что Вашингтон настаивает на прекращении закупок Анкарой российской нефти. При этом он добавил, что у них с Эрдоганом «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле».

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» продолжают работать на полную мощность.

Ранее Лавров оценил будущее отношений между Россией и Турцией.

