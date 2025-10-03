На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции рассказали о планах относительно закупок газа у России

Глава Минэнерго Турции Байрактар: Анкара продолжит закупать российский газ
Турция не намерена отказываться от закупок газа у России. Об этом в ходе интервью для телеканала CNN Türk заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар.

Он обратил внимание, что власти не могут просто сказать гражданам, что газ закончился.

«Безопасность поставок газа обеспечивается за счет обязательного использования этих источников газа без какой-либо дискриминации. Скоро зима, у нас есть определенные соглашения. Мы обязательно будем получать газ из всех источников в соответствии с ними — от России, Азербайджана, Ирана, Туркмении», — подчеркнул чиновник.

25 сентября президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Белом доме. Во время встречи американский лидер заявил, что настаивает на отказе Анкары от дальнейших закупок российской нефти. В то же время глава государства назвал турецкого коллегу «жестким политиком» и выразил уверенность, что у них «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле».

Ранее Россия увеличила экспорт газа в Турцию на 26%.

