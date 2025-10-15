Британия ввела новые санкции против российских физлиц и организаций

Великобритания ввела санкции в отношении пяти физических лиц и 35 организаций в рамках антироссийских мер. Об этом сообщается на сайте британского Минфина.

Под санкции, в частности, попали нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть», а также Российская национальная система платежных карт (НСПК).

В сентябре Великобритания внесла в санкционные списки два судна Bavly и Karakuz, которые якобы совершали плавание под российским флагом. Кроме того, ограничения были введены в отношении российской IT-компании Aeza Group и вертолетной компании HeliCo Group, а также против «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» и предприятия химической промышленности «Анозит». Помимо этого, в дополненный список попали АО «Элеконд», АО «Опытное конструкторское бюро «Икар» и АО «Протон».

Ранее министр финансов США призвал Европу усилить санкции против РФ и ее партнеров.