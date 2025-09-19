Британия внесла в санкционные списки два судна

Великобритания внесла в санкционные списки два судна, которые якобы совершали плавание под российским флагом. Такая информация следует из сообщения британского минфина.

Отмечается, что в список внесены танкеры Bavly и Karakuz, которые якобы совершали плавание под российским флагом. Оператором судов названа российская компания Nafta-Invest.

Помимо этого правительство Великобритании внесло двух физических лиц и две компании в антироссийский санкционный список. Из документа минфина Королевства следует, что новые рестрикции были введены в отношении российской IT-компании Aeza Group и вертолетной компании HeliCo Group.

Кроме того, рестрикции введены против грузинского бизнесмена Левана Васадзе и экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе. Их обвинили в поддержке военных действий России на Украине.

Также Великобритания расширила список антироссийских санкций на 30 позиций. Ограничения были введены против «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» и предприятия химической промышленности «Анозит». Помимо этого, в дополненный список попали АО «Элеконд», АО «Опытное конструкторское бюро «Икар» и АО «Протон».

Ранее Еврокомиссия предложила ограничить доступ России к технологиям ИИ и геоданным.