Министр финансов США призвал Европу усилить санкции против РФ и ее партнеров

Минфин США: Европе следует усилить санкции против стран — покупателей нефти из РФ
Elizabeth Frantz/Reuters

Странам Европы следует усилить санкции против России и стран, закупающих российскую нефть, заявил глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент в ходе встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства.

«Он подчеркнул необходимость для европейских союзников нарастить кампанию давления не только против России, но и против любой страны, которая финансирует российскую военную машину за счет закупок российской нефти», — указано в сообщении.

Министр добавил, что Вашингтон будет работать с участниками G7 для принятия мер по усилению давления на РФ. Он также заверил Свириденко, что Штаты будут продолжать поддерживать Украину.

23 сентября президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал требование Трампа нереалистичным. При этом он подчеркнул, что Вашингтон позицию Будапешта понимает.

Ранее Трамп заявил, что может ужесточить санкции против России.

