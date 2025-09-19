На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Великобритания ввела новые антироссийские санкции

Великобритания ввела антироссийские санкции против двух физлиц и двух компаний
Depositphotos

Правительство Великобритании внесло двух физических лиц и две компании в антироссийский санкционный список. Об этом сообщается на сайте министерства финансов королевства.

Из документа следует, что новые рестрикции были введены в отношении российской IT-компании Aeza Group и вертолетной компании HeliCo Group. Кроме того, в санкционный список внесли грузинского бизнесмена Левана Васадзе и экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе. Их обвинили в поддержке действий России на Украине.

Введенные санкции включают в себя запрет на въезд на территорию Великобритании. При этом счета физических лиц и организаций в британских банках будут заморожены.

12 сентября Великобритания расширила список антироссийских санкций на 30 позиций. В документе сказано, что ограничения были введены против «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» и предприятия химической промышленности «Анозит». Помимо этого, в дополненный список попали АО «Элеконд», АО «Опытное конструкторское бюро «Икар» и АО «Протон».

Ранее Захарова назвала власти Великобритании неонацистами.

