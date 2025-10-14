Россия и Китай утвердили план развития перевозок по СМП

«Росатом» и его китайские партнеры утвердили план мероприятий по развитию перевозок по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщает ТАСС.

Согласование прошло на заседании Подкомиссии по сотрудничеству по СМП в Харбине. Отмечается, что сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок.

13 октября в британский порт Феликстоу прибыл первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу по Северному морскому пути. Рейс вышел 23 сентября из порта Нинбо-Чжоушань.

В начале сентября заместитель председателя государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщал, что впервые в истории через Северный морской путь пройдет транзитный контейнерный рейс из китайского порта Нинбо до европейских портов Роттердама и Гамбурга.

Ранее Путин заявил о десятикратном росте грузопотока по Севморпути.