Силуанов объяснил отказ от повышения налога на прибыль для банков

Минфин рассматривал повышение ставки налога на прибыль для банков, однако решил не делать этого. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

«Когда мы рассматривали вопрос, то исходили из следующего: банкам нужен капитал. В условиях высоких процентных ставок, в условиях больших рисков требуется создание резервов по кредитам», — сказал глава Минфина.

Он отметил, что в случае отсутствия этого капитала может дойти до того, что придется банки спасать.

Также, по словам Силуанова, увеличение налога на прибыль привело бы к уменьшению дивидендов, при помощи которых пополняется и бюджет, ведь большая часть крупнейших банков — государственные.

13 октября министр сообщил, что Минфин может вернуться к пересмотру ставки налога на роскошь, но не в текущем финансовом году.

6 октября Силуанов рассказал, что бюджет РФ от повышения налогов дополнительно получит в 2026 году 2,3 трлн рублей.

Ранее в Госдуме анонсировали введение нового налога на роботов.