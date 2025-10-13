На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти РФ могут пересмотреть ставку налога на роскошь

Силуанов: Минфин может вернуться к пересмотру ставки налога на роскошь
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российский Минфин может вернуться к пересмотру ставки налога на роскошь, но не в текущем финансовом году. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов пишет ТАСС.

«Знаете, мы повышали же налог на роскошь. Я хочу сказать, что да, это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом финансовом году. Больших денег не даст», — сказал глава ведомства в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

18 сентября на встрече с лидерами парламентских фракций президент России Владимир Путин заявил, что идея налога на роскошь разумна, но при ее реализации нужно не переусердствовать.

Российский лидер напомнил про опыт других стран. Так, Соединенные Штаты во время Вьетнамской и Корейской войн повышали налоги гражданам с высокими доходами. Глава государства отметил, что очень важно, чтобы россияне при налогообложении видели, что их средства направляются на конкретное благородное дело.

10 сентября лидер партии «Справедливая Россия — за правду», депутат Госдумы Сергей Миронов сказал, что в России необходимо увеличить налоги на сверхбогатых граждан. Парламентарий назвал сверхбогатых россиян «жирными котами», которых следует «потрясти».

Ранее в РПЦ призвали обложить россиян десятиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами