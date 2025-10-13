Власти РФ могут пересмотреть ставку налога на роскошь

Российский Минфин может вернуться к пересмотру ставки налога на роскошь, но не в текущем финансовом году. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов пишет ТАСС.

«Знаете, мы повышали же налог на роскошь. Я хочу сказать, что да, это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом финансовом году. Больших денег не даст», — сказал глава ведомства в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

18 сентября на встрече с лидерами парламентских фракций президент России Владимир Путин заявил, что идея налога на роскошь разумна, но при ее реализации нужно не переусердствовать.

Российский лидер напомнил про опыт других стран. Так, Соединенные Штаты во время Вьетнамской и Корейской войн повышали налоги гражданам с высокими доходами. Глава государства отметил, что очень важно, чтобы россияне при налогообложении видели, что их средства направляются на конкретное благородное дело.

10 сентября лидер партии «Справедливая Россия — за правду», депутат Госдумы Сергей Миронов сказал, что в России необходимо увеличить налоги на сверхбогатых граждан. Парламентарий назвал сверхбогатых россиян «жирными котами», которых следует «потрясти».

Ранее в РПЦ призвали обложить россиян десятиной.