На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ призвали обложить россиян десятиной

Протоиерей РПЦ Кульпинов: в России необходимо ввести десятину
true
true
true

Протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов обосновал необходимость налога в виде десятины в ответ на обращение прихожанина, который возмутился необходимостью материально поддерживать церковь. Видео с его проповедью об этом опубликовано в группе VK «Храм Казанской иконы Божией Матери».

«Когда нам надо к Богу прийти, нам должно быть уютно, красиво, светло — чтобы цветы росли, свечи горели. А вы не задаетесь вопросом, откуда все это берется?» — заявил Кульпинов.

Протоиерей призвал россиян задуматься о том, чтобы платить дополнительный налог на содержание церкви — так называемую десятину, то есть десятую часть от дохода.

«Это сказали не священники, это Бог сказал», — подчеркнул Кульпинов.

Кульпинов обратил внимание на необходимость материальной поддержки храмов в России. Подчеркнув при этом, что без финансовой помощи россиян сохранить духовное пространство в том виде, в котором оно существует на данный момент, невозможно. Он также отметил, что государство финансово не помогает церкви.

Ранее в Госдуме раскритиковали идею введения «социальной десятины» для обеспеченных россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами