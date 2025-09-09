В РПЦ призвали обложить россиян десятиной

Протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов обосновал необходимость налога в виде десятины в ответ на обращение прихожанина, который возмутился необходимостью материально поддерживать церковь. Видео с его проповедью об этом опубликовано в группе VK «Храм Казанской иконы Божией Матери».

«Когда нам надо к Богу прийти, нам должно быть уютно, красиво, светло — чтобы цветы росли, свечи горели. А вы не задаетесь вопросом, откуда все это берется?» — заявил Кульпинов.

Протоиерей призвал россиян задуматься о том, чтобы платить дополнительный налог на содержание церкви — так называемую десятину, то есть десятую часть от дохода.

«Это сказали не священники, это Бог сказал», — подчеркнул Кульпинов.

Кульпинов обратил внимание на необходимость материальной поддержки храмов в России. Подчеркнув при этом, что без финансовой помощи россиян сохранить духовное пространство в том виде, в котором оно существует на данный момент, невозможно. Он также отметил, что государство финансово не помогает церкви.

Ранее в Госдуме раскритиковали идею введения «социальной десятины» для обеспеченных россиян.