Путин высказался о введении «налога на роскошь»

Идея налога на роскошь разумна, но при ее реализации нужно не переусердствовать. Об этом на встрече с лидерами парламентских фракций заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Вот по поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налог на роскошь и так далее — в целом, все, мне кажется, очень разумно. Здесь важно не переборщить», — сказал глава государства.

Президент напомнил про опыт других стран. Так, Соединенные Штаты во время Вьетнамской и Корейской войн повышали налоги гражданам с высокими доходами.

По словам главы государства, очень важно, чтобы россияне при налогообложении видели, что их средства направляются на конкретное благородное дело.

10 сентября лидер партии «Справедливая Россия — за правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что в России необходимо увеличить налоги на сверхбогатых граждан.

Парламентарий назвал сверхбогатых россиян «жирными котами», которых следует «потрясти». По мнению Миронова, нужно увеличить налог на доходы физических лиц для этой категории граждан с нынешних 22 до 25–35%. Кроме того, необходимо ввести дополнительный налог на предметы роскоши, такие как яхты, самолеты, яхты и вертолеты.

