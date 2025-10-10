В России хотят изменить порядок работы с долгами за капремонт

В Госдуме предложат изменить порядок работы с долгами за капремонт в домах

Парламентарии предложили разрешить управляющим компаниям (УК) многоквартирных домов (МКД) и платежным агентам заниматься учетом взносов на капитальный ремонт и взысканием задолженности за него. Соответствующий законопроект будет внесен в Государственную думу, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Авторами инициативы являются члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым, а также первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев. Изменение предлагается внести в статью 183 Жилищного кодекса РФ.

Как говорится в сопроводительных документах, функции регионального оператора по начислению взносов на капремонт собственникам помещений в многоквартирных домах, предоставлению платежных документов таким гражданам для уплаты взносов на капремонт общего имущества в МКД, взысканию задолженности по их оплате, в том числе уплаченных пеней, от имени и в интересах регоператора могут быть переданы платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физлиц, банковскому платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, а также лицам, осуществляющим деятельность по управлению МКД на основании договора, заключенного с регоператором, в случае, если это предусмотрено законом субъекта РФ.

Соавтор инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил в беседе с агентством, что долги по взносам на капремонт увеличиваются из года в год, что приводит к нехватке средств на своевременный ремонт крыш, подвалов, лифтов и фасадов домов.

Он отметил, что сегодня, согласно закону, только регоператор может вести учет долгов и бороться с неплательщиками. По словам депутата, зачастую эта структура не справляется с объемом работы из-за нехватки сотрудников и современных технологий.

Как считает парламентарий, принятие инициативы позволит увеличить собираемость взносов на капитальный ремонт. Это значит, что у регионов будет больше реальных денег, чтобы выполнить план по капремонту, отметил он.

В апреле президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета заявил, что россияне должны понимать, на что расходуются собранные с них денежные средства на капитальный ремонт и содержание дома.

Глава государства призвал в связи с этим выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Их количество он оценил в 950 тысяч.

