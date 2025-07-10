Россиянам объяснили, когда и кому можно не платить взносы на капремонт

Согласно ст. 169 Жилищного кодекса РФ все собственники помещений в МКД обязаны участвовать в финансировании капитального ремонта общего имущества дома, то есть уплачивать взносы на капитальный ремонт. Отказ от уплаты взносов без законных оснований невозможен и влечет за собой начисление штрафных санкций, взыскание задолженности в судебном порядке, возможно наложение ареста на квартиру. Таким образом, платить взносы нужно обязательно, но есть исключения, рассказала «Газете.Ru» адвокат Оксана Грикевич.

«Например, жильцы новостроек освобождаются от взносов на капитальный ремонт. Срок освобождения варьируется от региона к региону. Например, Москва, Петербург — 8 месяцев, Липецкая область — 5 лет. В этот период ответственность за устранение строительных дефектов и проведение капитального ремонта лежит на застройщике и гарантийных организациях», — объяснила она.

Кроме того, если капитальный ремонт был проведен собственниками без привлечения средств регионального фонда и есть подтверждающие документы (акты выполненных работ, квитанции об оплате, протоколы общих собраний), то собственники могут обратиться в региональный фонд с заявлением о приостановке взносов на определенный срок.

«В некоторых регионах существуют программы, предусматривающие льготы или освобождение от уплаты взносов для определенных категорий домов — например, памятников архитектуры или домов, финансируемых из других бюджетных источников. Такие случаи являются редкими и требуют подтверждения в региональных нормативных актах», — добавила адвокат.

Отказаться от самого капитального ремонта как процедуры невозможно, если дом находится в эксплуатации и требует обновления инженерных систем, фасада, кровли и других элементов.

«Капитальный ремонт — это не только требование закона, но и необходимость для поддержания безопасности и комфортных условий проживания. Общее собрание собственников может обсуждать сроки и перечень работ, а также выбирать подрядчиков, но не вправе полностью отменить капитальный ремонт или отказаться от него без веских оснований», — отметила эксперт.

Хотя отказаться от взносов полностью нельзя, существуют способы законно уменьшить финансовую нагрузку: участвуйте в общих собраниях собственников, контролируйте расходование средств фонда, требуйте отчетов от регионального оператора, обращайтесь с жалобами в контролирующие органы при выявлении нарушений.

«Эффективным механизмом является организация ТСЖ, которое открывает личный специальный счет и само распоряжается полученными взносами. Если есть доказательства, что взносы начислены с нарушениями, например, неправильно рассчитаны площади или работы выполнены с браком, собственники могут подать иск в суд», — подчеркнула адвокат.

Есть также некоторые категории граждан, имеющие право на льготы по взносам на капитальный ремонт.

Пенсионеры старше 70 лет — 50% взноса. Льгота положена, если человек не работает, живет один или вместе с неработающими пенсионерами или инвалидами.

Пенсионеры старше 80 лет — 100% взноса.

Инвалиды I и II групп — 50% взноса.

А также ветераны труда, инвалиды и участники войны и многодетные семьи (в зависимости от региона).

«Неуплата взносов на капитальный ремонт без законных оснований ведет к начислению пеней (до 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки), взысканию задолженности через суд, возможному ограничению регистрации сделок с недвижимостью, потере права голоса на общих собраниях до погашения долгов. Поэтому попытки «проскочить» без оплаты часто оборачиваются штрафными санкциями», — резюмировала адвокат.

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