Поставки российского газа в Европу были «рукой дружбы» для европейских партнеров. Об этом на Петербургском международном газовом форуме заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

«Однако, если говорить о 2000-м годе, и все то, что было сделано после 2000 года в течение, считаю, относительно короткого срока, это в буквальном смысле слова «рука дружбы» и сотрудничества с нашими европейскими партнерами», — сказал он.

До этого сообщалось, что поставки российского СПГ в страны Европейского союза с начала 2025 года сократились на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 15 млрд кубометров.

Импорт ЕС российского сжиженного природного газа в январе — сентябре составил около 15 млрд куб. м против 16,1 млрд куб. м в 2024 году.

В сентябре ирландский журналист Брайан Макдональд написал, что под лозунгами об отказе от российского газа Европейский союз обновляет максимум по закупкам СПГ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет отказаться от импорта российского СПГ под давлением Трампа.