Глава «Газпрома» рассказал о единой системе газоснабжения в РФ

Миллер: в ближайшее время Россия получит единую систему газоснабжения в целом

Проекты строительства газопроводов в восточном направлении решают задачи построения единой системы газоснабжения самой России. Об этом на Петербургском международном газовом форуме заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

«Мы уже в настоящее время строим перемычку Белогорск — Хабаровск и в самое ближайшее время, в том числе благодаря проекту «Сила Сибири — 2», у нас будет единая система газоснабжения», — сказал он.

В августе «Газпром» установил новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. Он составил 707,9 млн кубометров.

До этого сообщалось, что чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по итогам прошлого года составил 1,076 трлн рублей. В то время как в 2023 году компания понесла чистые убытки в размере 695,57 млрд рублей.

Ранее нидерландский суд снял арест с активов «Газпрома».