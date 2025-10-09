Глава «Газпрома» оценил ситуацию с газом в Европе

Миллер: сейчас в Европе газовая ситуация еще хуже, чем в 2024 году

Ситуация с газом в Европе в 2025 году стала еще хуже, чем в прошлом году. Об этом на Петербургском международном газовом форуме заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

«Напомню, как мы начинали с вами пленарное заседание в прошлом году. Вы спросили, как дела в Европе. Насколько я помню, я, кажется, вам ответил — плохо. Если бы вы сегодня задали бы мне этот же вопрос, как дела в Европе, я бы вам ответил — еще хуже», — сказал он.

До этого сообщалось, что поставки российского СПГ в страны Европейского союза с начала 2025 года сократились на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 15 млрд кубометров.

Импорт ЕС российского сжиженного природного газа в январе — сентябре составил около 15 млрд куб. м против 16,1 млрд куб. м в 2024 году.

В сентябре ирландский журналист Брайан Макдональд написал, что под лозунгами об отказе от российского газа Европейский союз обновляет максимум по закупкам СПГ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет отказаться от импорта российского СПГ под давлением Трампа.