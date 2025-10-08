В России определились с социальным бюджетом на 2026 год

На социальные нужды в федеральном бюджете России на 2026 год предусмотрели более 19 трлн рублей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, эта сумма не включает расходы регионов и охватывает широкий спектр социальных выплат. Средства будут направлены через Социальный фонд России на пенсии, больничные, декретные, пособия семьям с детьми, а также выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью. Кроме того, финансирование предусмотрено по линии Минтруда и Роструда.

Министр уточнил, что в структуру социального бюджета входят также расходы на пособия по безработице, санаторно-курортное лечение, бесплатное переобучение, строительство социальных стационаров и другие меры поддержки населения.

В конце сентября Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на два процентных пункта и составит 22%. В ведомстве заявляли, что изменения направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности страны.

6 октября глава Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что часть средств в бюджете на 2026 год оставлена без распределения для балансировки региональной казны.

Ранее в ФТС рассказали, сколько перечислили денег в российский бюджет.